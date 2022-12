„Wohnzimmer-Atmosphäre“ So lief das Nachtkonzert in Schloss Ringenberg

Die „Wilde 13“ tat gut daran, wieder auf ein Nachtkonzert im Saal von Schloss Ringenberg zu setzen. „Round Midnight“ hieß es, und der Rittersaal war auch zu später Stunde sehr gut gefüllt. Musikfreunde kommen eben gerne, wenn die Qualität stimmt, und das tut sie bei den drei „Wilden“ aus der Musikschulszenerie auf jeden Fall. Dennoch will man künftig etwas früher anfangen im sogenannten kulturellen Dritten Ort Schloss Ringenberg, der sich atmosphärisch wieder als außerordentlich reizvoll erwies. Das man sich wohlfühlte hatte auch mit der schönen Geste zu tun, vorab Brot, Wein und Wasser anzubieten, um Begegnungen und Gespräche zu garnieren. „Gemütlich wie im Wohnzimmer“, befand Sängerin Miryam Stober nach mehreren Zugaben. Dann schickte das Projekt-Trio „Nachtmär“ mit dem Schlussschlaflied von Max Raabe sein Publikum nach Hause. Das letzte Lied klang sehr beruhigend und musikalisch elegant, wenn auch textlich schräg, was wiederum zum zuvor vorgetragenen schwarzhumorigen Hinscheidens eines Försters passte, so wie es der unnachahmliche Loriot einst aufgeschrieben hatte. Musik und Texte im Wechselspiel komponiert strukturierten diesen Abend, heraus kam dabei ein atmosphärisch und inhaltliches Gesamtspiel, das passte, das gefiel und mit viel Beifall bedacht wurde. Zum zweiten Mal widmete sich damit die ausdrucksstarke Sängerin Miryam Stober mit ihrem Projekt-Trio den magischen Stunden nächtlichen Daseins. „Entrückung, Traumspiele, Verirrung und Aufbruch“, hieß es in der Ankündigung, ein bisschen wortspielgewaltig, aber im Laufe des Konzerts zeigte sich, dass die musikalische Vielfalt dazu passte. Balladeske Songs, jazzige, sehr gepflegte Lieder wie Doris Days „No moon at all“, manchmal auch mondäne Klassiker, südamerikanische, romantisch-swingende Rhythmen, mondscheinige Texte, immer gern eingestreute Songs von Sting – mit „Russians“ auch ein extrem wiederhörenswertes Lied gegen den Krieg – oder Amy Winehouse „Back to black“, immer wieder gab es Gelegenheit zum Mitwippen. „Nachtmär“ überzeugte als eingespieltes Team von Profis. Miryam Stober (Gesang, Violine, Rezitation) zog mit ihrer Vielfalt in den Bann, Peter Risthaus formte an seinen Gitarren den musikalischen Hintergrund und machte zwischendurch richtig Laune als Solist, und dann der vielseitige Ulrich Ingenbold. Perkussion, Gitarre, dazu sein neuartiges Gebläse bedient der ehemalige Musikschulleiter routiniert und gekonnt, digital nutzt er auch die Klangmöglichketen des iPads. Dann durften Ingenbold und Risthaus noch einmal richtig in die Saiten greifen. Beide Instrumentalisten sind im Blues zu Hause, zwei Gitarren brachten dies mit vollem Sound und kraftvollem Spiel zur Geltung. Das machte Laune. Ein Blick ging beim Stichwort Blues auch Richtung Wesel. Miryam Stober erinnerte an den verstorbenen Uli Fehr, den Kult-Konditor, der in seinem Cafe am Marien-Hospital dem Blues ein Zuhause gegeben habe. Konzerte „im Fehr“ waren einst legendär.