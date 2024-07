Ein Stück Frankreich in Hamminkeln Nachfolger für das Le Café Crème in Dingden gesucht

Am Ostermontag, dem 13. April 2009, zog ein Stück französische Lebensart in Dingden ein. Das Le Café Crème – im Schatten der Dorfkirche – wurde feierlich eröffnet. Jetzt neigt sich eine erlebnisreiche kulinarische Zeit dem Ende entgegen, nicht sofort, aber gegen Ende des Jahres wollen Sylvie-Anne Valambert und Reinhard Pohle das besondere Café weitergeben, sie setzen darauf, dass engagierte Nachfolger den Charme des Hauses fortführen und weiterentwickeln. Die beiden Drevenacker haben direkt am Kirchplatz die französische Lebensart im Zeichen der vor der Haustür wehenden Trikolore gepflegt und zum Markenzeichen gemacht. Gäste kommen aus dem Ruhrgebiet, Westfalen oder dem Niederrhein nach Dingden, um die persönliche Atmosphäre und die in Nordfrankreich persönlich ausgesuchten Spezialitäten zu genießen.