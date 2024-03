Vorsitzender der Senioren-Union Hamminkeln geht 50 Jahre Ehrenamt sind für Heinz Breuer genug

Info

In die Wiege gelegt Sein Lebtag war Heinz Breuer aktiv. Das habe er vom Vater, der einst Landrat in Wesel war und vorgemacht hat, wie man sich ehrenamtlich und hauptamtlich einsetzen kann, erzählt der gebürtige Weseler, der sich gerne an seine Zeit in der Kreisstadt erinnert. Sportlich hat ihm sein Vater, der Weseler Landrat und „Turnbruder“ Willi Breuer, dessen Herz dem Weseler TV gehörte und der Mitbegründer des Weseler Kanu-Clubs (WKC) war, die Bewegungslust sozusagen in die Wiege gelegt. Eine echte Legende ist dessen Abenteuerreise als 26-Jähriger mit dem Faltkanu auf den Flüssen bis nach Istanbul. Ein Jahr lang dauerte diese Tour.