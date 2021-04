In Hamminkeln-Dingden : Motorradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Mit einem Rettungswagen wurde der verletzte Motorradfahrer in ein Krankenhaus gebracht (Symbolbild). Foto: Fischer, Armin (arfi)

Dingden Mit schweren Verletzungen ist am Samstagmittag ein 18-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall in Hamminkeln-Dingden in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Das hat die Polizei am Wochenende mitgeteilt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Motorradfahrer aus Rosendahl war auf der Borkener Straße in Richtung Dingden unterwegs. Kurz hinter der Kreuzung Alter Rheder Weg fuhr er gegen 13.10 Uhr auf den verkehrsbedingt wartenden Wagen eines 63-jährigen Hamminkelners. Der Autofahrer wollte nach links auf das Gründstück eines Bauernhofes abbiegen. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, der Hamminkelner blieb unverletzt.

(kwn)