Mann stirbt an Rauchgasvergibtung : Mordkommission ermittelt nach Brand im Saunaclub in Hamminkeln

Aus dem Nebengebäude des Hamminkelner Saunaclubs „Gallardo“ wurde ein lebloser 64-Jähriger in der Nacht von Samstag auf Sonntag geborgen. Er starb wenig später. Foto: Klaus Nikolei

Hamminkeln Der 64-jährige Mann, der am Wochenende beim Brand in einem Hamminkelner Saunaclub tot aufgefunden wurde, ist an einer Rauchgasvergiftung gestorben. Inzwischen ermittelt die Mordkommission in dem Fall.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der 64-jährige Mann, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei einem Brand im Hamminkelner Saunaclub „Gallardo“ von Rettungskräften leblos aus dem Gebäudetrakt geborgen wurde, ist vor Ort an einer Rauchgasvergiftung gestorben. Das erklärte Jaqueline Grahl, Sprecherin der zuständigen Polizei in Duisburg, auf Anfrage.

Brandsachverständige und die Polizei suchen in der Brandruine nach den Ursachen des Feuers. Foto: Klaus Nikolei

Weil die Polizei von einer Brandstiftung mit Todesfolge ausgeht, hat eine Mordkommission die Arbeit aufgenommen. Auf Geheiß der Staatsanwaltschaft Duisburg schaute sich am Montagvormittag ein Brandsachverständiger die Ruine des FFK-Clubs an, unterstützt von Brandexperten der Duisburger und der Weseler Polizei.

Angestellte des Clubs hatten in der Nacht zum Sonntag die Feuerwehr gerufen. Noch während der Löscharbeiten nahmen drei Männer im Alter von 23, 34 und 42 Jahren - offenbar Gäste des Clubs - der Feuerwehr einen Schlauch weg und bespritzten sich mit Wasser. „Wir mussten die Polizei zu Hilfe rufen, um unsere Arbeit machen zu können“, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr. Vermutlich seien die Männer auch Besucher des Clubs gewesen, hieß es. Ob sie betrunken waren oder sich darüber hinaus aggressiv verhielten, wurde nicht gesagt. Die drei Männer kamen in Polizeigewahrsam. Sie müssen mit Anzeigen wegen Behinderung von hilfeleistenden Personen rechnen.

(kwn/siev/dpa)