Ausstellung im Hamminkelner Rathaus : Siegerentwurf für den Molkereiplatz mit viel Grün

Der Molkereiplatz in Hamminkeln soll umgestaltet werden. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Hamminkeln Der Molkereiplatz soll umgestaltet werden. Ab dem 4. September werden im Hamminkelner Rathaus drei Siegerentwürfe gezeigt. Fraglich, ob einer davon in die Tat umgesetzt wird. Grund sind die hohen Kosten.

Der Molkereiplatz ist im Ortsteil Hamminkeln einer der zentralen Plätze, obwohl er in seiner Randlage wenig in Erscheinung tritt. Das soll sich ändern. 13 Modelle wurden am Mittwoch von einer Jury im Rathaus begutachtet. Drei Siegerentwürfe bekamen Preise. Sie sind ab diesem Freitag im Foyer des Rathauses zu sehen. Eröffnung der kleinen Ausstellung ist um 10.30 Uhr.