Im Bauausschuss Hamminkeln : Wirtschaftswege: Sanierung soll starten

Hamminkeln Die Stadt Hamminkeln rechnet mit Fördergeld des Landes. Zunächst sollen vier Wirtschaftswege saniert werden. Die sind nicht erste Wahl, aber passen zu den Förderkriterien als „multifunktionale Straßen“.

Die Stadt Hamminkeln will nach dem Wirtschaftswegekonzept die ersten Straßen sanieren und geht dabei davon aus, dass Geld vom Land aus dem Fördertopf „Ländlicher Raum 2014 bis 2020“ fließt. Für 2019 stehen darin zunächst 5,75 Millionen Euro zur Verfügung. Das war jetzt Thema im Bauausschuss. Dort wurde deutlich, dass es richtig war, ein Wirtschaftswegekonzept aufzulegen. Das bewertet das lange Hamminkelner Wegesystem und ordnet es mit allen nötigen Daten in eine Priorisierung ein. Die Fakten halfen jetzt bei der Fördergeldbeantragung. Aber: bei den vorgeschlagenen Straßen handelt es sich nicht um Hamminkelns Prioritäten, sondern Straßen, die in das enge Korsett der Förderkriterien passen. Sie seien deshalb „problemlos“. Das wurde vom Ausschuss zähneknirschend, aber einstimmig akzeptiert. Man will schlicht nicht die Chance auf finanzielle Unterstützung ausschlagen.

Was aus den Förderanträgen am Ende wird, ist auch noch nicht klar. Das erste Maßnahmenpaket besteht aus den Straßen Vierwinden, Westfeldweg, Langenhoffsweg und Alte Poststraße. Damit würden aber nur drei von insgesamt 425 Kilometern Wegenetz saniert, was Helmut Wisniewski als zu wenig für so viel Geldeinsatz kritisierte. In den beiden Folgejahren sollen weitere Straßen saniert werden – alle mit Fördergeld. Die Unterstützung des Landes beschränkt sich dabei auf sogenannte multifunktionale Wege, die auf mehrfache Art genutzt werden, zum Beispiel auch für Buslinien. Zudem stehe kein Baum oder ungeklärte Eigentumsverhältnisse der Verbreiterung im Weg, so Fachdienstleiter Albert Könning. Dafür müssen auch bautechnische und geografische Kriterien erfüllt sein. Das heißt auch, kleinere und für den Radtourismus wichtige Wege bleiben außen vor.