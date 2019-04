Neue Leiterin für Hamminkeln : Wie „Café Kinderwagen“ Eltern hilft

Freuen sich über die neue Leiterin Melanie Kölking-Loka (M): Rita Nehling-Krüger, Kerstin Reich, Liane Wierz-Schöbel, Ute Büning (hintere Reihe von links), Ralf Berensmeier, Martina Bies und Dietlind Dellbrügge. Foto: Markus Weissenfels

Hamminkeln Kinderkrankenschwester Melanie Kölking-Loka übernimmt die Leitung des „Café Kinderwagen on tour“ in Hamminkeln.

Das Projekt „Café Kinderwagen on tour“ des Kreises Wesel hat in Hamminkeln eine neue Leitung. Kreisdirektor Ralf Berensmeier und Martina Bies von der Koordinierungsstelle Frühe Hilfen stellten gemeinsam mit Hamminkelns Vewaltungsvorstand Dietlind Dellbrügge, Fachbereichsleiterin Rita Nehling-Krüger und den Leiterinnen der vier teilnehmenden Kindergärten aus Brünen, Dingden, Hamminkeln und Mehrhoog, Susanne Wüpping, Ute Büning, Liane Wierz-Schöbel und Kerstin Reich, die neue Ansprechpartnerin vor: Melanie Kölking-Loka.

Die Kinderkrankenschwester arbeitet am Marienhospital in Wesel und kennt sich mit den vielen Problemen und Fragen, die junge Eltern haben, bestens aus. Die 39-jährige Raesfelderin kennt natürlich auch viele Hamminkelner Eltern aus ihrer „Haupttätigkeit“, ist also nicht für alle ein neues Gesicht.

Info Hier gibt es das Café Kinderwagen Foto: dpa/Felix Kästle Fester Tag Das Café Kinderwagen on tour findet immer donnerstags von 9.30 bis 11.30 Uhr in den Kindertageseinrichtungen statt. In diesem Jahr So geht es weiter: Familienzentrum des Kindergartenvereins Brünen, Jahnstraße 5: 6. Juni, 19. September, 28. November; Familienzentrum Kindergarten am Bach im Ortsteil Dingden, Krechtinger Straße 25: 27. Juni, 10. Oktober, 12. Dezember; Familienzentrum AWO im Ortsteil Mehrhoog, Meisenstraße 17: 2. Mai, 11. Juli, 31. Oktober; Katholischer Kindergarten „Arche Noah“ im Ortsteil Hamminkeln Diersfordter Straße 48: 6. Mai, 5. September, 14. November.

Als „Café Kinderwagen on tour“ vor sieben Jahren in Hamminkeln startete, war der Anfang durchwachsen, erzählte am Donnerstag Rita Nehling-Krüger bei der Vorstellung im Brüner Kigaverein. Aber es sei gut gewesen, dass Kreis und Stadt durchgehalten haben, denn jetzt laufe das Angebot wie geschnitten Brot. Mittlerweile kommen im Schnitt zwölf Mütter und Väter mit ihren Kindern. Mal sind es mehr, mal weniger. Einige kommen dann, wenn das Café Kinderwagen in ihr Dorf kommt, andere „reisen“ aber auch mit.

Bei dem offenen Angebot haben Eltern mit Säuglingen die Möglichkeit, sich in familiärer Atmosphäre mit anderen Müttern und Vätern auszutauschen und Informationen rund um die Gesundheit, Entwicklung und Ernährung ihrer Kinder zu erhalten. Eine Teilnahme ist unverbindlich, kostenlos und muss nicht angemeldet werden.

„Wir verfolgen mit unserem Projekt neben dem pädagogischen vor allem ein sozialmedizinisches Ziel. Deshalb ist uns gerade auch die Betreuung durch eine Kinderkrankenschwester sehr wichtig. Denn mit der Geburt eines Kindes ändert sich vieles im Leben der Eltern“, erklärte Kreisdirektor Ralf Berensmeier.