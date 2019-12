Unfall in Hamminkeln : 78-jähriger Radfahrer wird von Auto erfasst und stirbt

Unfall in Hamminkeln

Hamminkeln In Hamminkeln hat sich am Mittwoch ein schwerer Unfall ereignet. Ein 78-jähriger Fahrradfahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Stunden später starb er im Krankenhaus.

Auf der Reeser Straße in Hamminkeln-Mehrhoog hat sich am Mittwoch gegen 10.30 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Ein 78 Jahre alter Radfahrer aus Hamminkeln wurde von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt. Wenige Stunden später erlag er in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.