Am Bahnhof in Hamminkeln-Mehrhoog Polizei kontrolliert mutmaßliche Raddiebe

Am Mittwoch gegen kurz nach 14 Uhr beobachtete ein Zeuge am Mehrhooger Bahnhof mehrere Männer. Ein von ihnen soll versucht haben, mit einem Bolzenschneider das Schloss eines dort abgestellten Fahrrades zu durchtrennen. Als die Männer bemerkten, dass sie beobachtet wurden, flüchteten sie nach Angaben der Polizei in Richtung Bahnsteig. Zwei der Männer konnte der Zeuge näher beschreiben. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurden insgesamt sechs Männer von der Polizei kontrolliert. Hierunter waren auch die beiden Männer, die der Zeuge zuvor beschrieben hatte. Auf Befragen gaben die sechs Männer an, lediglich auf den nächsten Zug nach Wesel gewartet zu haben. Ein Bolzenschneider wurde weder bei den Männern noch im Umfeld des Bahnhofes gefunden. Auch konnte die Polizei kein beschädigtes Rad oder Radschloss entdecken. Und so konnten die sechs Männer dann den nächsten Zug nach Wesel nehmen.