Kostenpflichtiger Inhalt: Termin im Rathaus : Mehrhoog hofft auf mehr Betuwe-Schutz

Eine Halbtrogvariante macht aus Sicht der Bahn Brückenbauwerke erforderlich. Mit Visualisierungen wie diesen war sie zuletzt im Planungsausschuss erschienen. Anwohnervertreter glauben, dass auch die neuen Modelle, die im Rathaus ausgestellt werden, abschreckend wirken sollen. Foto: Sebastian Peters

Wesel Die Deutsche Bahn wird am 1. Oktober in Hamminkeln präsentieren, wie sie in Mehrhoog die Bürger vor zusätzlichem Bahnlärm schützen will. Fünf 3D-Modelle werden gezeigt. Anwalt Axel Pansegrau hofft darauf, dass es Verbesserungen gibt.