Nach langen Überlegungen : Mehrhoog hilft ist bald ein Verein

Hamminkeln Zum 1. Januar 2022 ist die Hilfsorganisation mit 150 Ehrenamtlichen ein eigenständiger Verein. Sie wählte auf der Gründungsversammlung den Vorstand: Vorsitzender ist Hans-Jürgen Kraayvanger.

Die Initiative Mehrhoog hilft ist bereits seit über sechs Jahren im Hamminkelner Ortsteil Mehrhoog aktiv. Gestartet war die Organisation als ehrenamtliche Flüchtlingshilfe, als die Stadt viele Ankömmlinge im lang gezogenen Straßendorf unterbrachte. Die Kirchengemeinde Maria Frieden unterstützte diese Gruppe und nahm sie in die Reihe der Aktivitäten der örtlichen Kirche auf. Im Laufe der Jahre entwickelte sich die Gemeinschaft ehrenamtlich immer weiter, wie Hans-Jürgen Kraayvanger, einer der Motoren des Angebots und künftig Vorsitzender, berichtete. Nun wurde ein weiterer Schritt getan: Bei der Gründungsversammlung am Mittwoch wurde entschieden, ab 1. Januar 2022 als eigenständiger Verein aufzutreten.

Das Tätigkeitsfeld ist groß. Der GuGeLaden mit gebrauchten Sachen, die Tafel, der Fahrradkeller, das gemeinsame Essen für ältere Menschen, die Schulmaterialkammer, das Klöncafé, das Nähcafé und natürlich weiterhin die Gruppen der Flüchtlingshilfe gehören Mehrhoog hilft an. Mittlerweile ist man nicht nur im Ortsteil Mehrhoog aktiv, auch andere Bereiche in Hamminkeln werden unterstützt. So ist zum Beispiel die Tafel zwischenzeitlich für ganz Hamminkeln zuständig. Auch die Schulmaterialkammer soll voraussichtlich im kommenden Jahr in diesem Bereich aktiv werden.