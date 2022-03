CDU-Landtagsabgeordnete war zu Besuch : Mehrhoog hilft intensiviert Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge

Mehrhoog Beim Besuch der CDU-Landtagsabgeordneten Charlotte Quik berichtete Vorsitzender Hans-Jürgen Kraayvanger, wie vielfältig sich die ehrenamtlichen Helfer um die Flüchtlinge kümmern. Das Lager ist wegen vieler Sachspenden bereits sehr voll.

Aktuell kümmern sie sich um Ukraine-Flüchtlinge. „Wir konnten für die Hilfe der Ukrainer, die zu uns gekommen sind, wieder eine große Zahl an freiwilligen Helferinnen und Helfern gewinnen. Wir sind bereit für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine, in den verschiedensten Bereichen zur Verfügung zu stehen“, berichtete Vorsitzender Hans-Jürgen Kraayvanger. „Wir wollen sie betreuen und auch bei den Besuchen in Verwaltungen, in Kliniken oder bei Ärzten und so weiter begleiten. Wir können Deutschunterricht geben, damit diese Menschen sich auch in Zukunft selbst vor Ort verständigen können. Auch sind Personen in unserer Gruppe vorhanden, die als Dolmetscher fungieren können.“