Verein feierte wieder nach der Corona-Pause : Mehrhoog hilft bot viele Aktionen beim Begegnungsfest

Mehrhoog Der Verein feierte erstmals nach der Corona-Pause wieder das wichtige Treffen. Helferin Silke Visscher wurde mit viel Lob verabschiedet. Das gab es auch für die vielfältige Arbeit der Ehrenamtlichen.

Das Begegnungsfest ist immer ein wichtiges und zusammenführendes Treffen in Mehrhoog. Deshalb sorgt der Verein Mehrhoog hilft mit viel Einsatz für viel Programm und eine Menge Begegnungen. Diesmal gab es für Vorstand und Mitglieder besonderen Grund zur Freude, denn nach einigen Jahren Pause wegen der Corona-Einschränkungen stand das Fest jetzt wieder an. „Nicht nur die Aktiven von Mehrhoog hilft waren mit dabei und fanden dieses Fest sehr positiv, auch Flüchtlinge, Anwohner aus dem Ortsteil Mehrhoog, Mitarbeiter der Stadt Hamminkeln und in Vertretung von Bürgermeister Romanski dessen Stellvertreter Bernd Störmer waren zu Gast“, berichtete Vorsitzender und Sprecher Hans-Jürgen Kraayvanger. Alle Besucher der Veranstaltung erhielten kostenfrei Getränke und auch Speisen. „Von ihnen erhielt Mehrhoog hilft auch Spenden für die nette Ausgabe“, ergänzte Kraayvanger.