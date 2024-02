Kultur auf dem Dorf Marienthaler Abende bieten wieder ein tolles Programm

Gute Kontakte in die Szene sind nötig. Auf der Kleinkunstbörse Freiburg, bei der Gastspiele gebucht werden können, sind die Marienthaler gern gesehene Gäste. Der Ruf der Reihe ist gut. Auch eigentlich zu teure Künstler, die meist in großen Städten auftreten, lassen sich bei passenden Terminen so aufs Dorf locken. Gerne wird die Geschichte erzählt, wie sie sich wundern, wenn sie durch Wiesen, Wälder und Felder zum Spielort anreisen.