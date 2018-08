Hamminkeln: Marienthaler Abend mit Mozart Heros

HAMMINKELN Das schweizer Duo „Mozart Heroes“ ließ es bei den Marienthaler Abenden so richtig krachen. Die Zuhörer auf der Kulturwiese des Isseldorfes waren begeistert und erklatschten sich mehrere Zugaben.

Ist doch schön erfrischend, am Niederrhein große Kultur ins kleine Dorf zu bringen. Die „Mozart Heroes“ kamen am Mittwoch aus dem schweizerischen Luzern nach zehnstündiger, verschwitzter Autofahrt ins ländliche Marienthal. Der sehnliche Wunsch nach einem kühlenden Bade wurde den Musikern Chris und Phil erfüllt. Wenn man so nahe dran ist am Dorfleben wie der Kulturkreis Marienthal, dann kennt man auch jemanden, der einen sonst verschlossenen See zum Schwimmen öffnet. Dafür gab es mitten im umjubelten Konzert einen Extradank und eine CD. Die erfrischten Musiker ließen es heiß angehen mit ihrem neuen Programm „On Fire“. Vor vollem Haus, was hier die rappelvolle Kulturwiese in der sich senkenden Abendsonne am Maisfeld meint, war die Stimmung groß und die Zugabe sicher. Die Veranstalter waren hoch erfreut über den hervorragenden Zuspruch dieses Marienthaler Abends.