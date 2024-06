Event in Marienthal Das sind die Pläne für „Erdbeere trifft Ente“

Hamminkeln-Marienthal · Am dritten Juni-Wochenende werden in Hamminkeln-Marienthal Tausende zum Mittsommer-Event unter dem Motto „Erdbeere trifft Ente“ erwartet. Ein Höhepunkt ist das Quietsche-Enten-Rennen der Lions auf der Issel. Wie man mitmachen kann und was es zu gewinnen gibt.

05.06.2024 , 16:25 Uhr

Auch das mittlerweile 4. Entenrennen des Lions Club auf der Issel in Marienthal dürfte viele Zuschauer anlocken. Foto: Lions Hamminkeln