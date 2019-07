Feuer in Hamminkeln : Gast stirbt bei Brand in Saunaclub - Männer nehmen Feuerwehr Schläuche weg

Hamminkeln Die Polizei hat am Sonntagmorgen drei Männer in Hamminkeln in Gewahrsam genommen. Sie sollen die Löscharbeiten bei einem Brand in einem Saunaclub gestört haben. Bei dem Feuer kam ein Mann ums Leben.

Rettungskräfte hatten noch versucht, den Gast zu reanimieren, wie die Polizei in Wesel mitteilte. Dennoch starb der 64-Jährige noch vor Ort. Vorher war der Mann zunächst von Mitarbeitern als vermisst gemeldet worden, die Einsatzkräfte fanden ihn leblos nach einiger Suche.

Der Brand war laut Polizeimitteilung am frühen Sonntagmorgen gegen 1.15 Uhr ausgebrochen. Das Gebäude auf der Straße Kesseldorfer Rott wurde fast vollständig zerstört. Wie die Freiwillige Feuerwehr Hamminkeln auf Facebook mitteilte, habe für Anwohner keine Gefahr durch Schadstoffe in der Luft bestanden. Messungen hätten keine erhöhten Werte gezeigt.

Die Polizei nahm zudem drei Männer in Gewahrsam, die den Löscheinsatz massiv gestört haben sollen. Den Angaben zufolge nahmen sie den Feuerwehrkräften die Löschwasserschläuche weg, um sich gegenseitig mit Wasser zu bespritzen. Ihnen droht jetzt eine Anzeige, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

