Heimatverein Dingden Das rätselhafte Leinentuch im Heimathaus in Hamminkeln

Schon die Vorfreude war groß. Denn im Heimathaus Dingden, einem einzigartigen Museum der dörflichen Geschichte an der Schnittstelle von Rheinland zu Westfalen, wurde am Samstag ein Stück vorgestellt, das Sinnbild für das Alltagsleben über Jahrhunderte ist. Zuvor wurde es intern ausführlich begutachtet und löste Begeisterung aus. Es stammt aus dem benachbarten westfälischen Raum und war 300 Jahre lang auch in Dingden in Familienbesitz, wo es diese enorme Zeitspanne und damit generationenlang von Mutter auf Tochter weitergegeben wurde.