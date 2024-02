Polizei hält sich mit Details zurück Leiche auf einem Feld in Brünen gefunden

Nicht ausgeschlossen wird in Brünen, dass es sich bei der toten Person womöglich um Birgit B. handeln könnte. Denn im Sommer 2023 war die damals 69-Jährige plötzlich verschwunden. Die Polizei hatte seinerzeit gemeldet, dass sich die Vermisste in einer psychischen Ausnahmesituation befinden könnte und ihre Wohnanschrift zu Fuß verlassen habe. Damals wurde nach der Frau auch mit einem Hubschrauber und Personenspürhunden gesucht. Am Ende jedoch ohne Erfolg.