Ludgerischule in Dingden : Lehrerin positiv auf Corona getestet – Schule geschlossen

Dingden Die Dingdener Ludgerischule bleibt wegen eines Corona-Falls auf jeden Fall noch bis einschließlich Montag geschlossen. Auf der Website der Schule teilt Rektor Donald Grüter mit, dass im Rahmen einer freiwilligen Testung bei einer Kollegin am Donnerstag eine Coronainfektion festgestellt worden sei.

Wie unsere Redaktion erfuhr, hatte die Frau am Montag an einer Schulkonferenz teilgenommen. Ob sich ihre Kolleginnen womöglich auch angesteckt haben, soll am heutigen Freitag mit Hilfe von Tests festgestellt werden. Sollten alle Tests negativ ausfallen, dürfte am Dienstag die Grundschule wieder öffnen.