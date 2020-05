Landwirt in Hamminkeln : Ärger über Müll im preisgekrönten Wald

Waldbauer Willi Holsteg ist verärgert: Müllfrevler haben an dieser Stelle Abfall entsorgt. Er hat wilde Müllkippen schon öfter aufgespürt. Diesmal ist sie besonders groß. Foto: Thomas Hesse

Hamminkeln In Havelich haben bislang unbekannte Umweltsünder Abfall im grünenden Buchenwald entsorgt – in einem Forst, der einst einen Umweltpreis für die Anbauweise erhielt. Der 87-jährige Waldeigentümer ist fassungslos.

Der Weg, der sich durch den Wald an der B 70 erstreckt, ist gesäumt vom hellen Grün der Buchen. Noch ist das Blätterdach nicht geschlossen, so dass die Sonnenstrahlen durchdringen und stellenweise den Boden abtasten. Hier kann man durchatmen. Hier grünt der Frühling, es ist wie ein Aufbruch in eine schöne Zeit. Das Licht bricht auch an einer störenden Stelle durch, es taucht einen Berg von Kabeln, zwei Rasenmäher und Plastikresten in ein keineswegs gnädiges Licht.

Das macht den Ärger umso größer an diesem ansonsten wunderbaren Morgen. Waldbauer Willi Holsteg schwankt zwischen Fatalismus und Fassungslosigkeit. Er hat wilde Müllkippen schon öfter aufgespürt. Diesmal ist sie besonders groß, die Umweltsünder Täter besonders dreist. Ausgerechnet in seinem Wald, der einst mit einem wichtigen Umweltpreis bedacht wurde.

Info Seit dem 16. Jahrhundert nachhaltig Rückblick Wälder sind als Jahrhundertwerke angelegt. In Havelich wurde schon 1850 mit Kiefern aufgeforstet, damals gab es staatliche Zuschüsse dafür. Seit dem 16. Jahrhundert gibt es den Elgeringshof. Er war immer in Familienbesitz, jetzt sind hier Willi Holstegs Sohn Achim und Enkel Jendrick als Landwirte aktiv. „Das Denken der Waldbauern ist etwas Besonderes. Wir sind seit eh und je nachhaltig orientiert und pflanzen generationenübergreifend“, sagt Willi Holsteg. Es gehe auch darum, das Ererbte zu erhalten.

30 Hektar Wald an der Bundesstraße zwischen Havelicher Weg und Isseltalweg nennt der 87-Jährige sein eigen. Er ist ein Generationenprojekt, vom Forst und seinen Erträgen sollen Willi Holstegs Sohn und Enkel, ebenfalls Landwirte, etwas haben. Buchen sind nach 30 Jahren reif genug, um Brennholz abzugeben. Aber sie müssen 100 bis 150 Jahre lang wachsen, wenn der Stamm schlagreif sein soll. Dafür wird ihm Raum geschaffen, wobei die vitalsten und möglichst gerade gewachsenen Bäume bevorzugt werden. Die angepflanzten Eichen benötigen 200 Jahre, bis die Waldbesitzer etwas vom Ertrag haben. Für Willi Holsteg ist es Herzenssache, das sein Wald wächst und gedeiht. „Der Wald ist mein Lebenselixier, deshalb bin ich so alt geworden, sage ich immer.“ Er sei ein Stück von ihm und auch seiner Lebensgeschichte.

Darüber kann Willi Holsteg viel erzählen. Schließlich handelt es sich um einen preisgekrönten Forst, weil der Havelicher die Weichen gestellt hatte, als der Begriff Umweltpolitik noch nicht geläufig war und von naturgerechter Bepflanzung niemand redete.

Seit 1960 pflanzte er unter dem schützenden Dach alter Kiefern Buchen und Eichen an. Die Idee brachte er von einer Schulung mit. Wegen der hohen Grundwasserstände am Niederrhein war das nicht einfach. Die Buchen standen als sogenannter Voranbau unter den Nadelhölzern, brachten Kalk in den Boden und Ausgleich für den sauer gewordenen Boden. Der neue Mischwald gab auch Insekten und Vögeln günstigeren Lebensraum. Außerdem senkte die behutsame Aufforstung unter dem Schirm älterer Bäume die Kosten. „Das habe ich konsequent betrieben, weit bevor dies allgemein empfohlen wurde“, sagt er.

Für den Ausgleich von Ökologie und Ökonomie und so viel Weitsicht bekamen Willi Holsteg und seine Frau Freya 1991 den Umweltpreis der Landwirtschaftskammer Rheinland. Er teilte die Anerkennung gerne mit seinem Mitarbeiter Heinrich Grütjen, denn für beide war die Entwicklung des Forstes Lebenswerk. Der Weg hin zum Mischwald war richtig. Stürme hatten weit weniger Angriffsfläche wie in einem Plantagenwald, und der Bedarf an Buchen- und Eichenholz blieb bestehen, während die Preise für Nadelholz nach Orkanen und Trockenheit am Boden liegen.

Im Frühlingslicht zeigt sich ein schönes Stück Natur, der Müll wird bald weg sein, und das Ordnungsamt war schon vor Ort. Was soll man gegen Müllsünder tun? Sie zu überführen ist schwer. Wenn es doch gelingt, ist ein hohes Ordnungsgeld fällig. Jetzt wird also abgeräumt. Im Herbst, rät Willi Holsteg, könne man wiederkommen. Dann färbe das herabgefallene Laub die Wege braunrot. „Das ist wie ein ausgerollter roter Teppich. Herrlich!“