Debatte im Planungsausschuss Kritik an Plänen für Flüchtlingsunterkunft in Dingden

Es kam, wie es kommen musste, als die lange intern behandelte mögliche Einrichtung Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) kürzlich öffentliches Thema wurde. Eigentlich wollte die Verwaltung besagtes ZUE für Flüchtlinge nicht in die Öffentlichkeit und eine mögliche aufgeregte Debatte hinauslassen, sondern vor Ort und politisch ruhig verhandeln. Doch das gelang nicht, Berichte sorgten für Aufregung. Im Planungsausschuss hat am Mittwoch ein Bürger drängende Fragen zu der möglichen ZUE am südlichen Dingdener Ortsrand an der Straße Richtung Ringenberg gestellt.