Bilder für den Frieden : Kriegsflüchtlinge aus Syrien stellen Kunst im Kreativhof aus

Dingden Der Kreativhof Lehmberg zeigt eine beeindruckende Ausstellung syrischer Kunst mit dem Titel „Bilder für den Frieden“ von Adib und Razan Khalil. Farbenprächtige und detailverliebte Bilder sind zu sehen. Hinter der Schau steckt auch eine Fluchtgeschichte.

„Adib Khalil ist für mich ein Maler, der flüchten musste – und kein Geflüchteter, der malt!“ So beendete Patrick Bönki, Laudator und Unterstützer, seine Einführung während der Vernissage „Bilder für den Frieden“ in der Landgalerie des Kreativhofs Lehmberg in Dingden. Die Kunst ist bereits seit Jahrzehnten Khalils Profession. In seinem Haus in Hama, zwischen Damaskus und Aleppo gelegen, malte er großformatige Werke von einigen Quadratmetern als Auftragsarbeiten für große Häuser. Seit seiner Ankunft in Deutschland 2015 – gemeinsam mit seinem Sohn Shadi – malt Khalil farbenprächtige und detailverliebte Bilder, die sich an die orientalische Kunst anlehnen, aber aktuell auch die Einflüsse Europas aufnehmen. Außerdem zeigt er in der Ausstellung seine Papierbilder der Toten aus Aleppo. Er malt Kriegsopfer mit Asche.