Der Alltag von Kreislandwirtin Anna Kleinheßling Dreifache Herausforderung: Familie, Beruf, Ehrenamt

Die Landtagsabgeordnete ist gerne unterwegs in ihrem Wahlkreis. Der Kontakt und die Nähe zu den Menschen im einerseits städtisch, andererseits aber auch in weiten Teilen ländlich geprägten Wahlbezirken liegt Charlotte Quik aus Brünen am Herzen. Es wundert wenig, dass sie die „Woche der Landwirtschaft“ gerne zur politischen Basisarbeit nutzt. Da menschelt es, und es werden interessante Personen in der Region besucht.