Entscheidung fällt im Planungsausschuss : Kompromiss bei der Eimers-Erweiterung ist in Sicht

In der ländlichen Unterbauerschaft gibt es viele bedeutende Gewerbebetriebe. Foto: Thomas Hesse

Brünen Der Konflikt in der Unterbauernschaft um die Pläne des Elektrotechnikunternehmens ist wohl entschärft. Die bauliche Ausnutzbarkeit neuer Flächen soll nun begrenzt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Hesse

Das umstrittene und noch nicht entschiedene Thema Erweiterung der Firma Eimers in der Brüner Unterbauernschaft wird wahrscheinlich in der nächsten Sitzung des Planungsausschusses der Stadt Hamminkeln, die am 1. Juni stattfindet, ausgestanden sein. Das wachsende Unternehmen war mit seinem Vorhaben zunächst ausgebremst worden, weil im Außenbereich, in dem die Unterbauernschaft liegt, Restriktionen für ein solches Vorhaben gelten. Dabei sah die Stadt zuletzt ihren prinzipiellen Kurs in Gefahr, neue Gewerbebereiche im Außenbereich nicht zu erlauben.

Inhaltlich bewegt man sich dabei auf der planerischen Ebene der sogenannten Innenbereichssatzung, die soll nun mit einer zusätzlichen Festlegung so gestaltet werden, dass die bauliche Ausnutzbarkeit auf einer Erweiterungsfläche reduziert und der „Nutzungsgrad deutlich beschränkt wird“. Es geht um Platz für eine große Lagerhalle am Horster Weg. Dafür wurde der Kompromiss bei der Flächennutzung nun ausgehandelt.

Eine rund 2500 Quadratmeter große nutzbare Erweiterungsfläche würde so entstehen, ist der Vorlage zu entnehmen. Das wird über die Festlegung einer Grundflächenzahl geregelt. Seitens der Verwaltung wird eine solche Lösung „als vertretbarer Kompromiss“ bezeichnet. Zur rechtssicheren Umsetzung ist dazu eine Änderung der Satzung erforderlich. Die muss zunächst der Planungsausschuss bejahen. Im Gegenzug erwartet die Stadt, dass im Rahmen einer solchen Lösung „die vor Ort vorhandene Nutzung von Flächen außerhalb des Satzungsbereiches zur Abstellung von Fahrzeugen und Gerätschaften eingestellt wird“.

Für die Stadt ist das Unternehmen im Außenbereich auch als Steuerzahler und bedeutender Arbeitgeber wichtig. Elektrotechnik Eimers hatte 1968 als Technikbetrieb auf kleinstem Raum in Brünen begonnen und sich in Jahrzehnten zu einem mittelständischen Qualitätsunternehmen gewandelt. Die dort produzierten Trafostationen, die bei instabilen Netzen und im Notfall äußerst flexibel einsetzbar sind, sind bundesweit und international auf Großbaustellen im Einsatz. Der mittelständische Stromspezialist vom Dorf ist so etwas wie ein hidden champion. Rund 160 Mitarbeiter sind dort aktuell tätig – meist aus der Region.