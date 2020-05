Kommentar zur Woche : Törichtes Video

Ein Youtube-Film einer Hamminkelner Ratsfrau sorgt für Ärger. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Meinung Hamminkeln In einem Youtube-Video hat eine Hamminkelnerin als CDU-Ratsfrau mit der Politik der Bundesregierung in der Corona-Krise abgerechnet. Sie warnt vor Verhältnissen wie in China oder der NS-Zeit. Wir kommentieren den Vorgang.

Ein kritischer Blick auf das Regierungshandeln muss auch in dieser Zeit erlaubt sein. Er ist sogar nötig, weil gegenwärtig zwangsläufig mehr politische Fehler gemacht werden als in Nicht-Krisen-Zeiten. In Hamminkeln diskutiert man dieser Tage über ein Video der ehemaligen CDU-Ratsfrau Silke Tomio auf Youtube, in dem sie mit der Bundesregierung abrechnet und an ihre Mitbürger appelliert, gegen die Corona-Restriktionen zu protestieren. Man könnte dieses Video als verwirrtes Filmchen einer wohlfeil argumentierenden Lokalpolitikerin abtun; die Tragik aber ist: Da beschmutzt jemand mit einigen Aussagen unsere Demokratie in derart perfider Weise, dass man sich als Betrachter in manchen Momenten fremdschämt. Man muss dafür die Wortwahl der Politikerin genau untersuchen. „Wollt ihr, dass es so ist wie in China? Wollt ihr das, was wir 1933 aus den Geschichtsbüchern kennen?“, fragt Silke Tomio und legt damit nahe, dass im durch die Corona-Krise gebeutelten Deutschland Zustände drohten wie in der nationalsozialistischen Diktatur oder in einem Unrechtsstaat mit totaler Einschränkung der Freiheit wie China. Wie töricht!

Tomio spricht in dem Video in Predigersprache („Ihr müsst wachwerden, sonst seid ihr mitverantwortlich für das, was da kommt“) und legt nahe, dass die Deutschen völlig entmündigt würden („Wollt ihr euch bevormunden lassen von einer Obrigkeit, macht die Augen auf“).

Die Corona-Pandemie hat zuerst für einen permanenten Ausnahmezustand gesorgt, nun kommen wir in eine – der Begriff ist vielzitiert – „neue Normalität“. Das bedeutet jetzt auch, dass die Politik, lokal wie landes- und bundesweit, mit einer größeren Ruhe über Entscheidungen nachdenken kann. Kritik an Regierenden muss immer erlaubt sein. Und dennoch können wir, darf Silke Tomio, froh sein, in einem Land zu leben, das in der Corona-Pandemie bisher umsichtig agiert hat. Die gegenwärtigen „Lockerungen“ beweisen, dass nach dem Wunsch aller größtmögliche Freiheit schnell zurückkehren soll. Eine Freiheit, die auch Silke Tomio dann wieder zusteht. Spätestens dann wird sie merken, dass Deutschland nicht China ist. Dort werden Regierungskritiker nämlich eingesperrt.