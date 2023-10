Die Stadt Hamminkeln und Westenergie zeichnen aus Klimaschutzpreise für clevere Umweltideen

In diesem Jahr geht der erste Platz in Hamminkeln an das Repair-Café Wertherbruch, indem ehrenamtliche Handwerker alte und defekte Gegenstände kostenlos reparieren und so helfen, dass eigentlich schon abgeschriebene Dinge in der Alltagspraxis weiterbetrieben werden können. Echte Nachhaltigkeit also, die die Ressourcen schont und den Reparieren interessante Aufgaben beschert Die Gewinner vom Dorf dürfen sich über ein Preisgeld in Höhe von 1.250 Euro freuen.