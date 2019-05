Politik in Hamminkeln : Kleinerer Rat: Der Bürger entscheidet

Hamminkeln Bürgerbegehren bekam 1939 gültige Stimmen. Der Rat war gestern einstimmig gegen die Forderung von Pro Mittelstand - vor allem wegen der Radikalität der Ratsverkleinerung.

1939 Hamminkelner bei 1991 abgegebenen Stimmen sind für das Bürgerbegehren, den Rat von 38 auf 28 Sitze zu verkleinern. Darüber informierte Bürgermeister Bernd Romanski zu Anfang der Ratssitzung, und damit war klar, dass das von Pro Mittelstand angestrengte Begehren zulässig ist. Dennoch erteilte der Rat dem Antragsteller am Ende einstimmig eine Abfuhr. Alle Fraktionen wandten sich gegen die Radikalität der Ratsverkleinerung um zehn Sitze. Nur SPD und USD signalisierten, mit einem Kompromiss von 34 Sitzen leben zu können. Doch verhandelt wurde diese Lösung nicht, weil eine Mehrheit dafür nicht in Sicht war. Nun hat der Bürger das Wort. Hamminkeln wird seinen ersten Bürgerentscheid erleben. Ein Fall von direkter Demokratie. Aber auch aufwändig, denn die Maschinerie wie bei einer Kommunalwahl wird nun angeworfen. Die Kontrahenten werden nun in einen ungewohnten Wahlkampf gehen. Der Ausgang ist nicht kalkulierbar. Pro Mittelstand und die fünf Fraktionsspitzen argumentierten so: