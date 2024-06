Von Tschaikowksy bis „Herr der Ringe“ Zum zehnten Mal „Klassik im Baumarkt“ in Hamminkeln

Klassische Musik am rauen Ort ist eine Besonderheit im Hamminkelner Kulturleben. Am Samstag, 31. August, verwandelt sich das Bauzentrum Borgers in Hamminkeln erneut in eine beeindruckende Konzertkulisse. Im Rahmen der „musik:landschaft westfalen“ findet hier zum zehnten Mal das Konzert „Klassik im Baumarkt“ statt – und feiert nach erfolgreichen Jahren Zehnjähriges. In Zusammenarbeit mit dem Rotary Club Lippe-Issel bietet dieses außergewöhnliche Event ein reichhaltiges Programm, das sowohl klassische Musik als auch unvergessliche Filmmelodien umfasst. Die Erlöse des Konzerts kommen dem Sierra Leone-Projekt des Rotary Clubs zugute.