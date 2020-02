In Hamminkeln : Kauf von Flächen im Ortskern scheitert

Hamminkeln Der Besitzer der Fläche Blumenkamper Straße/Hellefisch will nicht verkaufen. CDU und Grüne laufen mit ihren Anträgen auf. Jetzt gibt es ein Investorengespräch.

Fast schon skurrile Züge nahm im Hauptausschuss die politische Auseinandersetzung um Grundstücke am Rathaus an, wo bekanntlich die Ortskernbebauung weitergehen soll.

Die CDU beantragte in letzter Minute den Kauf der Grundstücke durch die Stadt und wandelte das plötzlich in eine Überprüfung des Kaufes ab, um ein „finanzielles Gesamtbild“ zu bekommen. Das war somit deckungsgleich mit dem Antrag der Grünen, die ihr Ansinnen sofort zurückzogen, als bekannt wurde, dass die Politik die Rechnung ohne den Wirt gemacht hatte. Der heißt Friedrich-Wilhelm Oertmann, ist gebürtiger Hamminkelner, lebt in Tuttlingen (Baden-Württemberg) und ist Besitzer der Fläche Blumenkamper Straße/Hellefisch.

Dazu kommt: Die große Lösung kann nicht stattfinden, weil das anfangs ebenfalls in den Gesamtkomplex involvierte alte evangelische Pastorat an der Brüner Straße vor dem Verkauf steht, wie Romanski berichtete. Das ist aber nicht das Ende der Bebauungspläne, nur wird dann Oertmann einsteigen oder die idyllische Eingangspforte zur Stadt mit Obstwiese und weidenden Kühen belassen.

Anneliese Große-Holtforth (CDU) begründete den Antrag ihrer Fraktion, dass man die Mittel der vierjährigen Veränderungssperre ausgeschöpft habe und nun die Sorge bestehe, das „ein Bauherr etwas hinstellt, was der Stadt nicht passt“. Mit einem Kauf könne man Zeitdruck vermeiden. Man wolle mit einem Kauf das „Heft des Handelns in der Hand halten“.

Ähnlich sehen es die Grünen – „städtebaulichen Schaden abwenden“ – und der fraktionslose Martin Wente, der ebenfalls einen Antrag gestellt hatte. Der SPD-Fraktionschef attackierte die CDU scharf: „Sie rennen Wente, der das Projekt kaputtmachen will, hinterher.“ Für Investoren sei man so kein verlässlicher Partner. Helmut Wisniewski (USD) sagte: „Warum sollen wir einen Kauf für etwas prüfen, was wir am Ende nicht bekommen?“