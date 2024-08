Polizei sucht Zeugen Diebe stehlen Kabel von Kiesbaggerei

Unbekannte entwendeten circa 1000 Meter Kabel vom Gelände einer Kiesbaggerei auf dem Rissenweg in Dingden. Die Diebe schlugen in der Zeit von Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 18 Uhr, zu. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie dauern noch an.