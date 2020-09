Grüne in Hamminkeln : Flaswinkel bleibt weiterhin Fraktionsvorsitzender

Hamminkeln Die Grünen in Hamminkeln befinden sich im Aufwind nach dem bislang besten Ergebnis bei einer Kommunalwahl. Sie hoffen, einen stellvertretenden Bürgermeister zu stellen und möchten einen Ausschussvorsitz besetzen.

Die Partei ist im Aufwind und hat in den vergangenen Monaten starken Zulauf erlebt, besonders von jungen Leuten. „Wir sind stolz auf unsere neue Attraktivität, bei uns ist zudem die Frauenquote erfüllt und kein Thema“, sagte Johannes Flaswinkel. Die Grünen gehen selbstbewusst in die neue Ratsperiode. Sie haben ihre Ratssitze von vier auf sechs gesteigert und mit 15,14 Prozent ihr bestes Ergebnis erreicht. Dadurch kam auch Thomas Becker auf Platz sechs der Liste noch in den Rat. Damit gibt es die ungewöhnliche Konstellation, dass Tochter und Vater in einer Fraktion sitzen.