Brutzeit in Hamminkeln Jogger wird von Bussard angegriffen – und nimmt Flug in Zeitlupe auf

Wenn Wingerath, wie auch dieses Mal, im Loikumer Außenbereich Am Klosterbusch unterwegs ist, dann weiß er, was am besten ist: „Also einfach so einen kritischen Bereich meiden, dann gibt es auch keine Angriffe und das Tier kann in Ruhe brüten und seinen Horst schützen.“ Aber der Schrecken dürfte groß sein, wenn einem Spaziergänger der Anflug eines Mäusebussards zum ersten Mal passiert. Lautlos, mit einem Tempo zwischen 60 und 80 Kilometer rauscht der Vogel heran, und die Abwehr erfolgt an der höchsten Stelle des „Gegners“ – also im Kopfbereich. „Das merkt man am Kopf deutlich, wenn er draufgeht.“ Also trägt Thomas Wingerath beim Laufen immer eine Schirmmütze. „Ich weiß, der Bussard will mich verjagen und das tut er immer von hinten.“