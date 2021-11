Pflegeplätze in Hamminkeln : „Besser kein Heimplatz als ein schlechter“

Im Domizil Haus Hoogefeld in Mehrhoog bleiben manche Plätze unbelegt, weil es an Personal mangelt. Ab Januar soll sich die Situation ändern. Foto: Thomas Hesse

Hamminkeln In der ganzen Stadt fehlt es an Kurzzeitpflegeplätzen. Hier zeigt sich gestiegener Bedarf. Bei einer Pflegeeinrichtung in Mehrhoog griff der Kreis ein, wie es im Sozialausschuss berichtet wurde.