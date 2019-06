Umzug und Umgestaltung : In der Remise eröffnet „wohnbar“

Christiane Sadau bietet Wohnaccessoires, Bücher und Karten an. Und noch einige andere Ideen hat sie. Foto: Thomas Hesse

Marienthal Vor rund vier Jahren hat Christiane Sadau ihr Geschäft „wohnbar Sadau“ in der Alten Molkerei eingerichtet, jetzt zieht sie auf die andere Straßenseite und damit direkt in den alten Dorfkern. Damit kehrt in die Remise, die mit dem Untertitel „Buch & Kunst“ von Dorothea Hartmann und Marlene Fischer 25 Jahre lang betrieben worden war, neues Leben ein.

Am heutigen Samstag um 11 Uhr wird das Geschäft An der Klosterkirche 4 eröffnet. Alle sind eingeladen, mit einem Glas Sekt auf den Neubeginn anzustoßen. Wohnaccessoires und Heimtextilien, viel im skandinavischen Design, bietet die Drevenackerin an. In der Remise ist das Ladengeschäft nicht nur vergrößert, sondern bietet auch neue Bereiche. Sadau nimmt ein bisschen vom „Buch & Kunst“-Gedanken auf. „Dorothea Hartmann unterstützt mich mit ihrem Fachwissen“, sagt sie.