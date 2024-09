Mit Karate-Kicks und Wurstzange Mutiger Imbissbetreiber aus Hamminkeln verjagt Messer-Mann

Hamminkeln · Die Polizei hat in Hamminkeln-Mehrhoog einen 21 Jahre alten Mann aus Rees festgenommen. Er forderte unter Vorhalt eines Messers Bargeld in einem Imbiss am Bahnhof. Doch der Betreiber wusste sich zu wehren – und schmiss ihn raus. Wie das ablief.

19.09.2024 , 10:34 Uhr

Ganz schön selbstbewusst: Islam Bunjaku hat mit einer Wurstzange und Karate-Tritten den Täter aus seiner Imbiss-Gaststätte vertrieben. Foto: Klaus Nikolei