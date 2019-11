Hamminkeln : Hundesteuer wird 2020 erhöht

HAMMINKELN Aber die Müllgebühren in Hamminkeln fallen im kommenden Jahr günstiger aus. Im nächsten Hauptausschuss wird die Politik Entscheidungen fällen.

Der Hauptausschuss befasst sich am 28. November mit Gebühren. Hundehalter sollen demnach mehr bezahlen für ihre Tiere. Das hat zuvor auch die Arbeitsgruppe Haushalt und Controlling angeregt. Zuletzt wurde 2001 mehr Hundesteuer verlangt. 260.000 Euro sollen künftig in die Stadtkasse fließen, das sind 40.000 Euro mehr Hundesteuer als derzeit. Angemeldet sind 3400 steuerpflichtige Hunde. Bisher gelten diese Sätze: Ein Hund kostet 54 Euro jährlich; wer zwei Hunde hält, zahlt 84 Euro pro Tier, bei drei oder mehr werden jeweils 96 Euro fällig. Vorgesehen ist nun, ab 1. Januar 2020 den Satz um zwölf Euro je Hund zu erhöhen.

Sinken sollen hingegen die Abfallgebühren. Grund ist eine höhere Rückzahlung des Kreises Wesel von 180.351 Euro (Vorjahr: 113.992 Euro) und Überschuss in Hamminkeln im Jahr 2018 von 101.722 Euro (Vorjahr Fehlbetrag: 49.556 Euro) durch zusätzliche Erträge. Zu viel gezahlte Gebühren müssen zurückgegeben werden. Deshalb stehen folgende gesenkten Sätze im Hauptausschuss zur Entscheidung an: Gebühr für ein 120 Liter-Müllgefäß 143,84 Euro, 240 Liter 178,40 Euro, 1100 Liter 428,95 Euro. Die in Hamminkeln verwendete Gewichtsgebühr für ein Kilogramm sinkt auf 72 Cent.