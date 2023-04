Klassik und Swing am 29. Juli in Hamminkeln Frank Sinatras Lieder erklingen im Baumarkt

Hermann Borgers mag den Ort nicht nur beruflich. Kultur und Klassik, so findet der Hamminkelner, passen durchaus zu seiner großen Halle im Hamminkelner Bauzentrum an der Straße Daßhorst 4. Die Erfahrungen, die er mit den bisherigen Konzerten am besonderen Ort gemacht hat, haben Zukunft ebenso wie die Zusammenarbeit mit Kulturmacher Dirk Klapsing. Auch wenn’s Arbeit macht. Denn dort, wo die Kunden in der gut belegten Halle normalerweise Baustoffe ordern und mitnehmen, kommen wieder Musiker zum Einsatz – und es erklingen wieder klassische und diesmal auch swingende Töne.