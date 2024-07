Versorgung im Kreis Wesel Familie Schäfer betreibt Hofladen – „Regionaler geht es nicht“

Serie | Hamminkeln · Während der Corona-Pandemie ist die Nachfrage bei Direktvermarktern und Hofläden gestiegen – so auch beim Hof Schäfer in Dingden-Nordbrock. Angeboten werden vor allem Produkte von lokalen Produzenten. Doch warum ist der Betrieb so beliebt – und wer kauft dort ein?

09.07.2024 , 06:00 Uhr

Landwirt Hermann Schäfer betreibt den Hof in Dingden-Nordbrock gemeinsam mit seiner Familie. Foto: Emma Büns