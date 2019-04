Hamminkeln : Höhlenurlaub am See in Dingdener Heide

Höhlenurlaub am See in Dingdener Heide

Hamminkeln In dem Ferien- und Erholungsgebiet gibt es jetzt urige Unterkünfte für Familien. Sie stammen aus Estland und sind für Gäste gedacht, die das Besondere mögen.

Es ist ruhig, grün und spürbar erholsam dort hinter Dingden hart an der Grenze zu Bocholt und ganz nahe am Naturschutzgebiet Dingdener Heide. Familie Kurkowiak betreibt am Bußter Weg 100 die Erholungsgebiet Dingdener Heide GmbH. Wer vom Rezeptionsgebäude aus ein paar Meter durch die Anlage geht, sieht erst das gewohnte Bild eines Campingplatzes. Wer weiter durchschreitet, findet den kleinen See, der hier auch einen Strand mit Spielplatz aufweist. Dann schweift der Blick auf urige Rundgebäude mit Rundbögen-Türen und -fenstern. „Das sind unsere Urlaubshöhlen, ein Hingucker“, sagen Paula und Stefanie Kurkowiak.