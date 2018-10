Hamminkeln: Hilfsorganisation "Teddybären" fährt zum letzten Mal nach Bosnien

HAMMINKELN Der 75. Transport nach Brcko in Bosnien markiert das Ende einer 22-jährigen erfolgreichen sozialen Aktion. Am 30. September war der Verein zum letzten Mal Richtung Balkan gestartet.

Die 75. Hilfsfahrt nach Bosnien war auch die letzte. Der Verein „Teddybären für die Kinder 1996 – Bosnienhilfe Niederrhein“ war am Sonntag, 30. September, gestartet und hatte noch einmal dort Unterstützung geleistet, wo Mangel und Armut herrschen. Ziel war das bosnische Brcko. Damit, so berichtete der stellvertretende Vorsitzende Manfred Böing, wurde nach 22 Jahren Hilfsaktivitäten ein Schlusspunkt gesetzt hinter das ausdauernde soziale Engagement, das ganz eng mit dem Namen Jürgen Kuran verbunden bleibt.

Der Ringenberger hatte die Bosnienhilfe ins Leben gerufen und unermüdlich vorangetrieben. Nach seinem Tod hatte der Verein das Auslaufen der Aktionen angekündigt. Der Aufwand war einfach nicht mehr zu schaffen, die Mitgliederversammlung beschloss die Auflösung. In diesem Verfahren gab es ein positives Ergebnis. Denn dabei stellte der Vereinsvorstand fest, dass die Kassenlage es zuließ, 10.000 Euro für in Not geratene Menschen in Bosnien zu verwenden. Eine letzte Tour war möglich geworden.