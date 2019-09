Heimatverein hat Bürger aufgerufen, Bilder einzusenden : Wertherbruchs erster Kalender

Am Tag der Deutschen Einheit wird der Kalender erstmals zum Kauf angeboten. Foto: RP

Wertherbruch Der Heimatverein hatte Bürger aufgerufen, ihre Lieblingsmotive einzureichen.

Die Wertherbrucher Bürger waren aufgerufen, ihre Lieblingsbilder abzugeben. „Insgesamt wurden uns mehr als 50 Fotos für den Wettbewerb zur Verfügung gestellt. Aus allen Teilnehmern wurden drei Gewinner ausgelost, die jeweils einen Gutschein erhalten“, erklärt Andrea Nienhaus. Die Gewinner wurden bereits schriftlich benachrichtigt und bekommen ihren Gutschein am Donnerstag, 3. Oktober, um 14 Uhr auf dem Herbstmarkt an der Bürgerhalle Wertherbruch. Außerdem erhalten alle zwölf erfolgreichen Teilnehmer, deren Fotos von der Jury ausgesucht wurden und im Kalender veröffentlicht werden, ein Exemplar gratis.

Gute Idee Besonders geachtet wurde in der Jury mit Gisela Langert, Winfried Nabes und Susanne Wulke auf die Bildqualität. Dass es erstmals einen Dorf-Kalender gibt, ist Ideengeberin Susanne Wulke zu verdanken.

Der Herbstmarkt im Dorf ist ein guter Anlass, nicht nur für die Auszeichnung der Teilnehmer, sondern auch für die Vorstellung des Projekts. So wird bei der Veranstaltung rund um die Bürgerhalle der Kalender zum Preis von fünf Euro erstmals angeboten. Anschließend können sie bei jedem Vorstandsmitglied und bei der Raiffeisen-Genossenschaft erworben werden.

Bestellungen nimmt die Alte Herrlichkeit Wertherbruch natürlich auch auf dem Herbstmarkt entgegen. Andrea Nienhaus sagt: „Es handelt sich um einen Wandkalender mit Spiralbindung in der Größe DIN-A-3. Im oberen Teil eines jeden Monats ist ein schönes Foto aus unserem Dorf oder der Umgebung abgebildet. Im unteren Teil mit dem Kalendarium ist viel Platz für eigene Eintragungen“, sagt sie. Die Motive sind ein Stück Heimatgeschichte. Natürlich ist der Kirchturm zu sehen und die unerlässliche niederrheinische Landschaft beim Sonnenaufgang. Auch ältere Motive erzählen vom Leben in Wertherbruch, so das weit überflutende Hochwasser 1998.