Ende einer langen Kooperation : Heimatverein hört mit Pflege des Schlossgartens auf

Projekte Der Heimatverein Ringenberg investierte über die Jahre viel in die Pflege des Parks. Aus Eigenmitteln ersetzte er eingegangene Sträucher und Bäume, ergänzte den Pflanzenbestand mit weiteren Gehölzen und Stauden. Das schmiedeeiserne Eingangstor, die Sonnenuhr aus Edelstahl und die beiden Brücken, die in den Park führen, fertigte das Beiratsmitglied Christian Keiten. Der Bau eines Pavillons erfolgte auf Wunsch einer Ringenbergerin, die auch eine Spende zur Finanzierung bereitstellte. Wegen des trockenen Sommers 2020 legten die Mitglieder einen Brunnen zur Bewässerung der Obstbäume und Gehölze an.

Personal Bei so viel Arbeit braucht es Personal. Mit Hilfe des Jobcenters in Wesel konnte der HVR in den vergangenen viereinhalb Jahren eine Arbeitskraft für die tägliche Pflege und Aufsicht im Schlossgarten einstellen.