Vom 16. bis 22. Juni : Havelich feiert sein 100. Schützenfest

Havelich Tradition im Außenbereich: In Havelich steigt vom 16. bis 22. Juni das Jubiläumsschützenfest. 1919 begann man schlicht und feierfreudig, heute stehen Sternmärsche und das Stadtschützenfest an.

Es scheint so, als hätten die Havelicher nur auf einen solchen Verein gewartet. Es ging offensichtlich die Post ab – damals bei der Premiere. „Die Wirtschaft musste schon um 11 Uhr melden: Getränke alle!“, verzeichnete die Chronik. Ob die Havelicher nun zu heftig einen zur Brust genommen oder einfach nur den Bedarf falsch kalkuliert hatten, weiß man heute nicht mehr. Aber man darf ahnen, dass sie sich ihr erstes Schützenfest nicht haben vermiesen lassen. Schließlich hieß es anschließend schlicht: „Es war ein schönes Fest!“ Am 16. Oktober 1919 verpflanzten die Menschen im Außenbereich das Schützenwesen in den ländlichen Bereich, der als Brüner Ortsteil Havelich schon 1735 zur Oberbauernschaft gehörte und heute Teil Hamminkelns ist.

Die Gemeinschaft zu pflegen, verstehen die Havelicher auch 100 Jahre später. Das Jubiläumschützenfest steht an. Der Schützenverein Havelich 1919 mit über 190 Mitgliedern unter Präsident Jörg ten Freyhaus feiert traditionell am Fronleichnamswochenende. Fürs 100-Jährige hat sich der SV Havelich etwas Besonderes im Doppelpack einfallen lassen. Am Donnerstag, 20. Juni, findet das Stadtschützenfest mit der Zusammenkunft von 13 Schützenvereinen Hamminkelns mit drei Musikchören zum Sternmarsch und Vorstellung der neuen Vereinsfahne statt. Das anschließende Stadtkönigschießen hat sein Finale gegen 18.30 Uhr, es folgen Inthronisation und Festball. Am Samstag, 22. Juni, findet der zweite Höhepunkt des Jubiläumsschützenfestes statt: Ein Sternmarsch mit elf Nachbarvereinen und vier Musikchören endet mit der Inthronisation des Jubiläumskönigspaares und dem anschließenden Festball mit der Partyband „Les Astres“.