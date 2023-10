Dramatische Rettung im Atlantik Hamminkelner havarierte mitten auf dem Ozean

Am Sonntag oder Montag soll das Schiff in Saldanha Bay in Südafrika einlaufen. Dann kann er endlich seine Lebensgefährtin Anke wieder in die Arme schließen, die um ihn gebangt hatte, während Daldrup 20 Stunden lang auf das einzige Schiff wartete, das in der Nähe war, als er etwa 1000 Seemeilen östlich von Brasilien, weit ab von den üblichen Schiffsrouten, seine Jacht „Jambo“ sinken sah.