Haushalt in Hamminkeln Muss die Stadt bald die Steuern erhöhen?

So lasse sich nicht einmal mehr ein fiktiver Haushaltsausgleich darstellen, heißt es im städtischen Bericht. „Die kommunale Landschaft ist unterfinanziert“, so Romanski. Er sieht den Kreis in der Pflicht, denn der sitze auf über 46 Millionen Rücklage. „Da brauchen wir eine vertiefte Diskussion.“ Er appelierte an die Ratsmitglieder, in Sachen Umlage mit ihren Kreistagskolleghen zu sprechen. Und: bei den Haushaltsberatungen der Fraktionen müssten Gegenfinanzierungsvorschläge bei politischen Wünschen kommen. Dann fiel der Ratsbeschluss zum Etat 2023 – einstimmig.