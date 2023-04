ADFC-Fahrrad-Klimatest Was in Hamminkeln in puncto Radfreundlichkeit besser werden muss

Hamminkeln hat trotz des Vorteils, im Flachland zu liegen, keine Verbesserung herausgeholt, sondern sich im Vergleich zu 2020 sogar leicht verschlechtert. Beim ADFC ist das an einem „Minus“ zu erkennen, was die Kategorie „leichte Verschlechterung zwischen 0,15 und 0,3 Notenstufen“ bezeichnet Die ADFC-Liste umfasst 447 Städte in dieser Stadtgrößenklasse. Ganz hinten liegt Kulmbach in Bayern mit 4,71, ganz vorne auf Platz eins Baunatal (Hessen) mit 2,47.