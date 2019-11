Raiffeisenstraße in Hamminkeln : Handel verärgert über Vollsperrung

Blick von der Blumenkamper Straße in die Raiffeisenstraße mit ihren Geschäften. Rechts der Neubau, vor dem die Straße erneuert wird. Foto: Thomas Hesse

HAMMINKELN Ausgerechnet im Weihnachtsgeschäft ist Hamminkelns Raiffeisenstraße gesperrt. Begründet wird das mit Terminzwängen. Doch es gibt starke Kommunikationsprobleme. Und die Parksituation ist mäßig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Hesse

Sarah Poetsch wollte vergangene Woche ihren Augen nicht trauen. Die Geschäftsführerin der Provinzial mit Sitz in der Ladenpassage an der Raiffeisenstraße hatte gerade die Nachricht erhalten, dass am nächsten Tag die Vollsperrung der wichtigsten Einkaufsstraße in Hamminkelns Mitte ansteht. Für vier Wochen und mitten im Weihnachtsgeschäft.

Der Einzelhandel im Herz des Ortes ist sauer. „Da wird nicht kommuniziert, da wird einfach gemacht“, sagt Sprecherin Poetsch. Es habe keine Beschilderung geben, wie man zu den Geschäften gelangt. Viele Kunden würden von der Diersfordter Straße anfahren und oft genug mangels Parkplätzen wieder wegfahren. Sie und weitere Einzelhändler liefen Sturm, es gab Gespräche im Rathaus und mit Bauleiter Udo Bovenkerk. Vergebens. Der Ärger ist geblieben, die Situation auch.

Info

Ursache ist, dass die Vorhabenträger der Neubauten auch für den Umbau der Raiffeisenstraße und eines Teils der Blumenkamper Straße zuständig sind. Das ist im Durchführungsvertrag mit der Stadt so vereinbart. Erst die fertigen Straßenstücke werden an die Stadt gegeben. Dazu gibt es Vertragszeiten, bis 15. Dezember soll das Projekt demnach fertig sein. Doch es gab Verzögerungen, so dass der letzte Straßenbau verspätet stattfindet. Besagte Vollsperrung wurde bei der Stadt beantragt und sofort genehmigt. Einen Tag später, am vergangenen Donnerstag, fanden Poetsch und die anderen Geschäftsinhaber eine Ankündigung der Baufirma im Briefkasten. Der Worst Case einer Vollsperrung ohne jede Vorbereitungsfrist und im Weihnachtsgeschäft war eingetreten.

Es folgten Gespräche mit der Stadt und dem Ordnungsamt.Die Gewerbetreibenden vermissen Unterstützung. Und sie ärgern sich über das Fehlen direkter Ansprache und natürlich die Terminierung. Ihr Versuch, den Straßenausbau auf Januar 2020 zu verschieben, blieb erfolglos. Die Stadt hält sich ansonsten raus. „Wir hatten mehrere Gespräche, aber konnten den Knoten nicht durchschlagen“, sagt Bovenkerk. Er habe schon beim Spatenstich von einer „offenen Operation am Herzen Hamminkelns“ gesprochen, da könnten immer Komplikationen eintreten. Dazu sei es zu seinem Bedauern gekommen. Heißt: Durch Verzögerungen am Neubau Ecke Raiffeisen-/Blumenkamper Straße verschob sich hier auch der Straßenbau, aber als Fixtermin gilt der Einzug eines Takko-Marktes am 1. Februar 2020. Den Hauptmieter will man nicht verprellen. Und weil niemand weiß, ob im Januar das Wetter Straßenbauarbeiten zulässt, wird das Vorhaben durchgezogen.

Sarah Poetsch zog die Notbremse und informierte ihre Kunden sofort. „Sehr geehrte Kunden“, schreibt sie, „leider hat der Bauherr einer Verschiebung der Bauarbeiten in den Januar hinein nicht zugestimmt.“ Man sei aber fußläufig erreichbar und könne mehrere Parkplätze benutzen. Das, so fügt sie an, hätten Stadt und Bauleitung auch mit einer größeren Informationskampagne tun können. „Ich vermisse guten Umgang mit den Einzelhändlern, wir sind doch wichtig für die Stadt. Stattdessen schiebt einer die Verantwortung auf den nächsten“, sagt Poetsch. Man habe sich nicht vorbereiten können, selbst zu beschildern könne nicht sofort auf vernünftige Weise umgesetzt werden.

Blick von der Blumenkamper Straße in die Raiffeisenstraße mit ihren Geschäften und Einzelhandel. Rechts der Neubau, vor dem die Straße erneuert wird. Foto: Thomas Hesse