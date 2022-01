Ex-Schulleiter erstellt einen Katalog : Neun Punkte für eine neue Grundschule in Hamminkeln

Auf dem grünen Acker an der Diersfordter Straße soll der Neubau der Grundschule entstehen. Foto: Thomas Hesse

Hamminkeln Ex-Schulleiter und Ex-Rats- sowie Ex-Kreispolitiker Günther Crefeld (SPD) springt den Befürwortern des Schulneubaus an der Diersfordter Straße zur Seite. Für ihn ist dieser Schritt eine klare Sache. In einem Katalog nennt er Gründe dafür.

Dass Günther Crefeld aufmerksam den Standort-Streit um die Grundschule Hamminkeln verfolgt, liegt in der Natur der Sache. Schließlich war er Pädagoge mit Leib und Seele, war und ist bekannt als langjähriger Leiter der Weseler Böhlschule in der Stadtmitte sowie als wichtiger SPD-Politiker im Kreistag und im Stadtrat. Jetzt reicht es ihm, er verlässt den schulpolitischen Beobachterposten und meldet sich in der Diskussion zu Wort. Seine Position: Er ist klar für den Schulneubau an der Diersfordter Straße.

„Als Bürger, der seit fast 40 Jahren in diesem Ort lebt und selbst nahezu fast 40 Jahre als Lehrer und Schulleiter an einer großen Grundschule mit Kindern und Lehrern arbeiten durfte, kann man mir sicher nicht vorwerfen, von der Materie keine Ahnung zu haben“, ordnet er sich selbst ein. Anstoß für seine Äußerungen sind die Kritiker des Neubaus: „Die ins Leben gerufene Bürgerinitiative zum Erhalt des Schulstandortes an der Bislicher Straße und ihre Begründungen haben mich stark nachdenklich gemacht und mich dazu gebracht, mich mit den einzelnen Punkten der Liste auseinanderzusetzen und Stellung zu beziehen“, schreibt Crefeld.

Inhaltlich benennt der Hamminkelner neun Punkte – und wendet sich mit einer direkten Frage an die Befürworter des bisherigen Standortes an der Bislicher Straße: „Haben sich die Initiatoren dieser Initiative eigentlich Gedanken zu dem Umstand gemacht, dass am bisherigen Standort den Schülerinnen, Schülern und allen Beschäftigten rund zwei Jahre Baulärm und eingeschränkte Bewegungsräume (Pausenhof, Sporthalle) zur Verfügung stehen? Oder dass Umbaumaßnahmen in Klassenräumen, dem Schulgebäude und dem Verwaltungstrakt den Schulbetrieb über alle Maße beeinträchtigen?“

In seinem Punkte-Katalog spricht Crefeld dann zunächst die pädagogischen Konzepte an. Die würden im Schulprogrammen unter Beteiligung der Schulgemeinde und Schulaufsicht gemeinsam erstellt. Dies bedeute auch eine abgestimmte Raumkonzeption und die sei „am bisherigen Standort vollumfänglich nicht zu realisieren“ – Beispiele Digitalisierung und Offener Ganztag.

Für Punkt zwei verwendet Crefeld den Slogan „Kurze Beine – kurze Wege“. Er meint: „Der geplante Standort ist ebenso zentral wie der alte.“ Am Standort Ortskern würden sich fünf Straßen (Mehrhooger Straße, Brauereistraße, Marktstraße, Diersfordter und Bislicher Straße) in unmittelbarer Nähe der Schule kreuzen, die kaum gegen den laufenden Verkehr gesichert seien. Am geplanten Standort gebe es geordnete Schulbushaltestellen für den Schülerspezialverkehr und eine sichere Schulwegführung. Und: „Bewegung von Kindern tut Not, und ein paar Meter zu laufen ist der Gesundheit nicht abträglich.“

Drittens: Umbau und Renovierung am bisherigen Standort seien kostengünstiger, würde gesagt. Crefeld glaubt nicht daran, er rechnet mit „unvorhersehbaren Umständen“ im Altbestand an der Bislicher Straße mit seinem rund 110 Jahre alten Gebäude und dem fast 40 Jahre alten Schulbau mit Verbindungstrakt daneben. Die Überlegung, die Evangelische Kita dann einfach zu verlagern, hält er schlicht für „überheblich, ja arrogant“.

Punkt vier betrifft den Umweltschutz. Es werde am jetzigen Standort kaum nach neuesten Umweltstandards, etwa im energetischen Bereich und beim Material, vorgegangen werden können. Fünftens spricht Crefeld den Flächenverbrauch an. Am jetzigen Standort sei jetzt schon Fläche in erheblichem Umfang versiegelt. Der langjährige Maisanbau am geplanten Standort sei ökologisch nicht wertvoll. Die Obstkelterei van Nahmen nebenan mache vor, wie man ökologische Ausgleichmaßnahmen umsetze.

Punkt sechs: „Dass Rat und Verwaltung weiterhin eine in jeder Hinsicht vorbildhafte Bildungslandschaft in allen Ortsteilen vorhalten wollen, ist nur zu unterstützen“, betont Crefeld und wendet sich gegen „Flickschusterei am bestehenden Standort“.

Punkt sieben betrifft die Rekordverschuldung der Stadt. „Wird da etwa Geldeinsatz gegen Bildungseinsatz gestellt?“, fragt Crefeld. Er plädiert dafür, geplante Investitionen an Schulen wie den Neubau in Mehrhoog oder Ausbauten in Dingden ebenso mit in die Kostenberechnung einzubeziehen wie vollzogene Investitionen und alle zukünftigen. Der bisherige Schulstandort biete zudem Chancen für eine künftige Bebauung mit Wohn- und Geschäftsräumen. Es gelte, über den Tellerrand zu schauen.